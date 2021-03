Quirinale | ' Alfiere della Repubblica' | attestato d' onore per minori creato nel 2010 scheda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "" è und'istituito dalla Presidenzanel, riservato ai giovani fino ai 18 anni, che per comportamento o attitudini rappresentano un modello di buon cittadino. I premiati si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. L'viene concesso ai cittadini italiani, anche residenti all'estero e ai cittadini stranieri residenti, che siano nati nel nostro Paese o abbiano frequentato con profitto le scuole italiane per almeno 5 anni. Il titolo è conferito dal Presidente ...