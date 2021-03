NBA 2021, i risultati della notte: Doncic e Valanciunas trascinano Dallas e Memphis allla vittoria (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo la pausa per l’All Star Game, la NBA torna con due partite di regular season: i Dallas Mavericks vincono il derby texano contro i San Antonio Spurs; mentre i Memphis Grizzlies si impongono in casa contro gli Washington Wizards. Luka Doncic riparte con una tripla doppia nella vittoria 115-104 di Dallas. Lo sloveno ha chiuso il suo match con 22 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, molti dei quali per un Kristaps Porzingis da 28 punti e 14 rimbalzi. E’ la coppia europea a trascinare i Mavs nel secondo tempo, con un terzo quarto da 35-17 e poi un ultimo da 28-18. Agli Spurs non bastano i 30 punti e 11 assist di DeMar DeRozan. I Memphis Grizzlies si rilanciano nella lotta playoff dopo il successo su Washington per 127-112. Anche questa sfida si decide dopo l’intervallo, con i padroni di ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo la pausa per l’All Star Game, la NBA torna con due partite di regular season: iMavericks vincono il derby texano contro i San Antonio Spurs; mentre iGrizzlies si impongono in casa contro gli Washington Wizards. Lukariparte con una tripla doppia nella115-104 di. Lo sloveno ha chiuso il suo match con 22 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, molti dei quali per un Kristaps Porzingis da 28 punti e 14 rimbalzi. E’ la coppia europea a trascinare i Mavs nel secondo tempo, con un terzo quarto da 35-17 e poi un ultimo da 28-18. Agli Spurs non bastano i 30 punti e 11 assist di DeMar DeRozan. IGrizzlies si rilanciano nella lotta playoff dopo il successo su Washington per 127-112. Anche questa sfida si decide dopo l’intervallo, con i padroni di ...

