Napoli senti Boniek | “Zielinski tra i top 5 in Europa”

Tempo di lettura: < 1 minuto Il presidente della federazione polacca Zibi Boniek ha parlato di Piotr Zielinski nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Zielinski appartiene ai Top 5 centrocampisti in Europa per qualità. E' uno che se riceve la palla riesce a smarcarsi subito perché ha questo modo di girarsi incredibile. Se avesse un pochino di cattiveria in più… Ma stiamo parlando di un fuoriclasse autentico. E' pronto per qualsiasi squadra, anche il Barcellona. Ma il Napoli non può diventare una squadra di assoluto valore? Il Napoli è una società che potrebbe giocarsela alla pari con tutti". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

