Napoli | no a Koulibaly e Osimhen in nazionale causa Covid-19

(Di giovedì 11 marzo 2021)contro la convocazione diin, il club vuole evitare di perdere altri giocatori per il campionato. Si avvicinano le qualificazioni alla prossima edizione della Coppa d’Africa e Nigeria e Senegal scalpitano per dire la loro. Le due nazionali però rischiano di dover fare a meno di due pilastri delle rispettive rose,. Ilinfatti non sembra voler lasciar partire i suoi pupilli adel rischio varianti del-19. Siachehanno già avuto avuto il virus, ma le varianti, per le quali non è garantita l’immunità, spaventano il club partenopeo, sempre più convinto della decisione di trattenere ai ...

Ilspera di riuscire, grazie alla mediazione di Gabriele Giuffrida, che intrattiene buoni ... per l' esattezza la scorsa Estate, quando Aurelio De Laurentis , in caso di partenza di, ...Mercato: l'agente ha già avviato il discorso col Bayern Mercato- Non è un segreto che Kalidousia, da sempre, nelle mira di grandi club europei i quali, in più ...Il Napoli sarebbe contrario a mandare Osimhen e Koulibaly in Nazionale per il periodo di sosta del campionato. Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, la società vorrebbe evitare ...alla luce di questo il Napoli in estate potrebbe cedere alcuni pezzi pregiati della propria rosa, veterani compresi. I principali indiziati ad essere sacrificati sono Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz: ...