MotoGP | Yamaha dominante nel day-4 dei Test di Losail Ottimo Bagnaia | 4° con la Ducati

(Di giovedì 11 marzo 2021) Maverick Viñales batte un colpo ae firma il miglior tempo assoluto della quarta giornata dicollettivi ufficiali della, in preparazione del debutto iridato in programma domenica 28 marzo con il GP del Qatar. Grandissima prestazione sul giro secco per lo spagnolo dellaFactory, capace di fermare il cronometro in 1’53?244 grazie ad un fantastico time-attack effettuato ad una decina di minuti dallo scadere delle 7 ore della sessione. Si tratta del secondo crono più rapido dei2021, a 61 millesimi di distacco dal mostruoso 1’53?183 stampato da Jack Miller nella giornata di ieri. Day-4 estremamente incoraggiante per la casa di Iwata, che inserisce nella top3 anche Franco Morbidelli (Petronas) e Fabio Quartararo (Factory) rispettivamente in seconda e terza piazza a 79 e 154 ...