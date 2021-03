Milan, Maldini: «Non possiamo permetterci top player, ma abbiamo un progetto» (Di giovedì 11 marzo 2021) Paolo Maldini ha parlato delle difficoltà sul fronte calciomercato che sta vivendo il Milan, così come tanti altri club d’Europa Intervistato da SoFoot, Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha così parlato delle prospettive future del club rossonero: LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU Milan NEWS 24 «abbiamo avviato il nostro progetto prima che si verificasse questa pandemia. E ora tante squadre ci stanno guardando: perché il Milan quest’anno? Perché il Milan è riuscito ad essere autosufficiente? Come ha fatto il Milan a ringiovanire la rosa? Credo che siamo presi come esempio di un club virtuoso e vedremo se vinceremo anche in futuro». ACQUISTI TOP – «Per quanto riguarda gli acquisti di giocatori, cerchi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Paoloha parlato delle difficoltà sul fronte calciomercato che sta vivendo il, così come tanti altri club d’Europa Intervistato da SoFoot, Paolo, direttore dell’area tecnica del, ha così parlato delle prospettive future del club rossonero: LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24 «avviato il nostroprima che si verificasse questa pandemia. E ora tante squadre ci stanno guardando: perché ilquest’anno? Perché ilè riuscito ad essere autosufficiente? Come ha fatto ila ringiovanire la rosa? Credo che siamo presi come esempio di un club virtuoso e vedremo se vinceremo anche in futuro». ACQUISTI TOP – «Per quanto riguarda gli acquisti di giocatori, cerchi ...

