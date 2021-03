Microsoft e Bethesda in una diretta tra poche ore, ma non aspettatevi giochi o reveal (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, la società aveva già stuzzicato i fan su una potenziale diretta fissata per oggi, giovedì 11 marzo. Ebbene, in questi minuti è arrivata la conferma da parte di Aaron Greenberg, ma frenate il vostro entusiasmo. Attraverso Twitter, Greenberg ha annunciato questa diretta che si terrà tra poche ore, alle 19:00 in Italia. Tuttavia nel tweet viene dichiarato: "Unitevi a noi per una discussione tra i membri del team di Xbox e Bethesda. Nota, questa diretta NON è FOCALIZZATA SU NEWS/reveal, ma è una grande opportunità per saperne di più sui team e sulle persone di Bethesda". Il post è chiaro e afferma che non ci saranno reveal di sorta. Pertanto, se siete curiosi di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo l'acquisizione dida parte di, la società aveva già stuzzicato i fan su una potenzialefissata per oggi, giovedì 11 marzo. Ebbene, in questi minuti è arrivata la conferma da parte di Aaron Greenberg, ma frenate il vostro entusiasmo. Attraverso Twitter, Greenberg ha annunciato questache si terrà traore, alle 19:00 in Italia. Tuttavia nel tweet viene dichiarato: "Unitevi a noi per una discussione tra i membri del team di Xbox e. Nota, questaNON è FOCALIZZATA SU NEWS/, ma è una grande opportunità per saperne di più sui team e sulle persone di". Il post è chiaro e afferma che non ci sarannodi sorta. Pertanto, se siete curiosi di ...

Advertising

Eurogamer_it : #Microsoft e #Bethesda insieme per una diretta tra poche ore, ma frenate l'entusiasmo. - IGNitalia : L'acquisizione di #Bethesda da parte di #Microsoft non cambia i piani in corso: #Deathloop resta esclusiva console… - GamingTalker : Alle 19:00 ci sarà una livestream dedicata all'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft. Non dobbiamo aspetta… - Eurogamer_it : EuroLive torna oggi alle 18:30 per parlare dell'acquisizione di #Bethesda da parte di #Microsoft. - tecnomagazineit : Microsoft dà il benvenuto a Bethesda: i nuovi giochi in esclusiva su Xbox e PC, ma non tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Bethesda Bethesda ribadisce l'esclusività console di Deathloop Microsoft, nell'annunciare l'acquisizione di Bethesda, ha confermato che alcuni futuri giochi dell'azienda saranno esclusiva PC e Xbox . Nonostante questo però, sembra che gli utenti Xbox dovranno ...

ESO: Flames of Ambition, il nuovo DLC è ora disponibile ... l'ultimo DLC di ESO, insieme ad un vasto aggiornamento gratuito La recente acquisizione da parte di Microsoft non ha decisamente cambiato i piani di Bethesda, che continua sulla sua strada nello ...

Cosa farà Microsoft con i giochi Bethesda? DDay.it - Digital Day Microsoft e Bethesda in una diretta tra poche ore, ma non aspettatevi giochi o reveal Dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, la società aveva già stuzzicato i fan su una potenziale diretta fissata per oggi, giovedì 11 marzo. Ebbene, in questi minuti è arrivata la confer ...

Xbox e Bethesda, evento ufficiale oggi in diretta dalle 18.30 Il matrimonio fra Xbox e Bethesda verrà celebrato oggi con un primo evento ufficiale, che seguiremo in diretta dalle 18.30: una tavola rotonda a cui parteciperanno figure chiave delle due aziende..

, nell'annunciare l'acquisizione di, ha confermato che alcuni futuri giochi dell'azienda saranno esclusiva PC e Xbox . Nonostante questo però, sembra che gli utenti Xbox dovranno ...... l'ultimo DLC di ESO, insieme ad un vasto aggiornamento gratuito La recente acquisizione da parte dinon ha decisamente cambiato i piani di, che continua sulla sua strada nello ...Dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, la società aveva già stuzzicato i fan su una potenziale diretta fissata per oggi, giovedì 11 marzo. Ebbene, in questi minuti è arrivata la confer ...Il matrimonio fra Xbox e Bethesda verrà celebrato oggi con un primo evento ufficiale, che seguiremo in diretta dalle 18.30: una tavola rotonda a cui parteciperanno figure chiave delle due aziende..