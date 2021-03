Massimo Boldi | il suo ultimo video fa preoccupare | “Perché sei sudato?”

Advertising

Maracaibo177371 : Comunque Benno era diventato Massimo Boldi #chilhavisto - exyjoxo : massimo boldi si stat tu a fa sta cos acca ??? ?????? - B_R_H_E_D_A : @NorthStar_Efp Azz parla lui che ha il senso dell’umorismo di massimo boldi - Val_Fus : RT @Keynesblog: Recalcati si profila come un paradossale Massimo Boldi. - pippomanfredini : RT @xenomythos: Ma perché questa clip mi ricorda una di quelle scene da cinepanettone di Massimo Boldi e Christian De Sica -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Boldi

YouMovies

Ha partecipato al reality show La Fattoria , ha condotto le trasmissioni Meteo e Sipario ed ha recitato al fianco die Vincenzo Salemme nel film Olè . Negli ultimi anni ha accantonato ...Il suo ultimo film è stato il road movie "Sognando la California" di Carlo Vanzina con Antonello Fassari, Nino Frassica e. È stato a lungo sposato con Carla Urban, i due si sono ...Per la prima volta nella storia dei Soliti Ignoti, un concorrente arriva con zero euro al gioco del parente misterioso: è Maurizio Ferrini nei panni ...Nella speranza che dal governo ci sia nei prossimi mesi un via libera per questo tipo di manifestazioni, l’associazione folkloristica “Chino Ermacora” sta cercando di capire ...