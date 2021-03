Mario Draghi sente Ursula von der Leyen: "Nessun nesso trombosi-Astrazeneca" (Di giovedì 11 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con Ursula Von der Leyen. Dalla conversazione è emerso che non c’è alcuna evidenza di un nesso tra i casi di trombosi registrati in Europa e la somministrazione del vaccino Astrazeneca. La Presidente Von der Leyen ha comunicato che l’Ema ha avviato una ulteriore review accelerata. Lo rende noto palazzo Chigi. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Il presidente del Consiglioha avuto un colloquio telefonico conVon der. Dalla conversazione è emerso che non c’è alcuna evidenza di untra i casi diregistrati in Europa e la somministrazione del vaccino. La Presidente Von derha comunicato che l’Ema ha avviato una ulteriore review accelerata. Lo rende noto palazzo Chigi.

