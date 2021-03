Luca Zingaretti, la brutta notizia è appena arrivata (Di giovedì 11 marzo 2021) Non è un momento fortunato per la famiglia Zingaretti. Dopo la sorpresa delle dimissioni da segretario del Partito Democratico di Nicola Zingaretti, che può essere sostituito alla guida del Pd da Enrico Letta, è arrivata da Dagospia la notizia che il fratello, Luca Zingaretti, è.. risultato positivo al Covid. L'attore, famoso per aver intrepretato il Commissario Montalbano, fiction che va in onda sulla Rai, è attualmente in isolamento dopo la positività del tampone. In settimana è andata curiosamente in onda l'ultima puntata in assoluto del serie televisiva di Rai1 che si ispira ai libri di Andrea Camilleri, che ha raccontato le vicende del poliziotto siciliano. Zingaretti al momento non ha confermato né smentito la notizia e in tanti ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 11 marzo 2021) Non è un momento fortunato per la famiglia. Dopo la sorpresa delle dimissioni da segretario del Partito Democratico di Nicola, che può essere sostituito alla guida del Pd da Enrico Letta, èda Dagospia lache il fratello,, è.. risultato positivo al Covid. L'attore, famoso per aver intrepretato il Commissario Montalbano, fiction che va in onda sulla Rai, è attualmente in isolamento dopo la positività del tampone. In settimana è andata curiosamente in onda l'ultima puntata in assoluto del serie televisiva di Rai1 che si ispira ai libri di Andrea Camilleri, che ha raccontato le vicende del poliziotto siciliano.al momento non ha confermato né smentito lae in tanti ...

Advertising

AStudiofabbri : RT @RaiNews: Il metodo Catalanotti racconta la passione di Camilleri per il teatro e offre un aspetto inedito del protagonista #Montalbano… - infoitcultura : Luca Zingaretti colpito dal Covid, come sta l’attore: le sue condizioni - infoitcultura : Luca Zingaretti positivo al Covid: le sue condizioni - infoitcultura : Luca Zingaretti positivo al Covid, ma lui non conferma - infoitcultura : Luca Zingaretti positivo al Covid: come sta e dove si trova -