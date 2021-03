LIVENow annuncia la nuove date di “ITALIAN GRAFFITI” Si esibiranno sul palco virtuale | Mille | Anfisa Letyago e Bresh!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVENow annuncia

Newsic

Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito di. I biglietti per il tour , per il concerto in live streaming ed uno speciale "bundle" scontato per coloro che acquisteranno ...Appuntamento fissato per venerdì 26 febbraio alle 20.30la prima data di Italian Graffiti , il format originale della piattaforma pensato per conoscere la musica e gli artisti della nuova generazione. La Dark Polo Gang , noto trio romano ...Nuove date di “ITALIAN GRAFFITI”, il primo format originale di LiveNow pensato per conoscere la musica e gli artisti della nuova generazione.Marzo, anteprima streaming del tour dei Negramaro La band che ha raggiunto il traguardo dei 10 album con il più recente Primo Contatto è pronta per mettere in moto il tour collegato al disco. E in att ...