LIVE Biathlon, Sprint uomini Nove Mesto in DIRETTA: Lukas Hofer rompe l’incantesimo, è terzo! Vince Fillon Maillet, Laegreid guadagna su J. Boe (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50: Appuntamento a domani per la Sprint femminile. Grazie per averci seguito e buona serata! 18.47: Arriva dunque a Nove Mesto nella penultima tappa il primo podio azzurro a LIVEllo individuale nella Coppa del Mondo maschile grazie alla grande prova di Lukas Hofer che ha chiuso al terzo posto. La vittoria va al francese Fillon Maillet che imita il compagno Desthieux, vittorioso una settimana fa e il secondo posto va al norvegese Tarjei Boe. Si fa sempre più interessante la battaglia per la Coppa del Mondo tra Laegreid e J. Boe che, nel frattempo, Vince la Coppa di Sprint 18.46: Il risultato degli azzurri: 28mo Windisch a ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50: Appuntamento a domani per lafemminile. Grazie per averci seguito e buona serata! 18.47: Arriva dunque anella penultima tappa il primo podio azzurro allo individuale nella Coppa del Mondo maschile grazie alla grande prova diche ha chiuso al terzo posto. La vittoria va al franceseche imita il compagno Desthieux, vittorioso una settimana fa e il secondo posto va al norvegese Tarjei Boe. Si fa sempre più interessante la battaglia per la Coppa del Mondo trae J. Boe che, nel frattempo,la Coppa di18.46: Il risultato degli azzurri: 28mo Windisch a ...

