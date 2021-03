Le imbarazzanti commemorazioni dei dittatori in Parlamento (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Ha ammazzato tante persone, ma era un grande statista. I resoconti parlamentari del Regno e della Repubblica italiana sono pieni di commemorazioni parlamentari di statisti. Ma come si sono comportate le nostre assemblee elettive di fronte alla fine di pericolosi dittatori che spesso hanno rappresentato una minaccia per la democrazia? Molto male secondo Lanfranco Palazzolo, corrispondente di Radio Radicale in Parlamento, curatore de “L'incongrua memoria. Commemorazione di dittatori in Parlamento” (Nuova Palomar), che scava in questi frammenti nella vita delle nostre istituzioni riportando alla luce commemorazioni imbarazzanti come quella di Stalin, di Tito, di Mao Tse-tung e Breznev. Questi momenti di riflessione si sono trasformati in autentiche risse ... Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Ha ammazzato tante persone, ma era un grande statista. I resoconti parlamentari del Regno e della Repubblica italiana sono pieni diparlamentari di statisti. Ma come si sono comportate le nostre assemblee elettive di fronte alla fine di pericolosiche spesso hanno rappresentato una minaccia per la democrazia? Molto male secondo Lanfranco Palazzolo, corrispondente di Radio Radicale in, curatore de “L'incongrua memoria. Commemorazione diin” (Nuova Palomar), che scava in questi frammenti nella vita delle nostre istituzioni riportando alla lucecome quella di Stalin, di Tito, di Mao Tse-tung e Breznev. Questi momenti di riflessione si sono trasformati in autentiche risse ...

Advertising

statodelsud : Le imbarazzanti commemorazioni dei dittatori in Parlamento - Pino__Merola : Le imbarazzanti commemorazioni dei dittatori in Parlamento - Anubi_Inpw : RT @Agenzia_Italia: Le imbarazzanti commemorazioni dei dittatori in Parlamento - Rog_2 : RT @Agenzia_Italia: Le imbarazzanti commemorazioni dei dittatori in Parlamento - fisco24_info : Le imbarazzanti commemorazioni dei dittatori in Parlamento: AGI - Ha ammazzato tante persone, ma era un grande stat… -

Ultime Notizie dalla rete : imbarazzanti commemorazioni Le imbarazzanti commemorazioni dei dittatori in Parlamento AGI - Agenzia Giornalistica Italia Le imbarazzanti commemorazioni dei dittatori in Parlamento Lanfranco Palazzolo, corrispondente di Radio Radicale in Parlamento, curatore de “L’incongrua memoria", scava nella vita delle nostre istituzioni riportando alla luce commemorazioni come quella di Sta ...

Lanfranco Palazzolo, corrispondente di Radio Radicale in Parlamento, curatore de “L’incongrua memoria", scava nella vita delle nostre istituzioni riportando alla luce commemorazioni come quella di Sta ...