Kate Middleton, la reazione e la risposta alle accuse di Meghan Markle (Di giovedì 11 marzo 2021) Tra le tante bombe sganciate sulla famiglia reale inglese, Meghan Markle ha anche mosso delle accuse precise rivolte alla cognata. Secondo l’attrice americana, Kate Middleton l’avrebbe fatta piangere poco prima del suo matrimonio pubblico con Harry: “I tabloid hanno scritto più volte che io avrei fatto piangere Kate Middleton. Non è assolutamente vero. Se devo dirla tutta è successo il contrario. Parlo di pochi giorni prima del mio matrimonio, lei se la prese per una cosa che riguardava l’abito della figlia. Fui io a piangere per colpa sua“. Come ha reagito la moglie di William a queste accuse? Secondo quanto riportato da una fonte affidabile a Us Weekly, Kate Middleton sarebbe molto dispiaciuta: “Lei è scioccata per ... Leggi su biccy (Di giovedì 11 marzo 2021) Tra le tante bombe sganciate sulla famiglia reale inglese,ha anche mosso delleprecise rivolte alla cognata. Secondo l’attrice americana,l’avrebbe fatta piangere poco prima del suo matrimonio pubblico con Harry: “I tabloid hanno scritto più volte che io avrei fatto piangere. Non è assolutamente vero. Se devo dirla tutta è successo il contrario. Parlo di pochi giorni prima del mio matrimonio, lei se la prese per una cosa che riguardava l’abito della figlia. Fui io a piangere per colpa sua“. Come ha reagito la moglie di William a queste? Secondo quanto riportato da una fonte affidabile a Us Weekly,sarebbe molto dispiaciuta: “Lei è scioccata per ...

StraNotizie : Kate Middleton, la reazione e la risposta alle accuse di Meghan Markle - infoitcultura : Kate Middleton replica alle accuse di Meghan: alta tensione tra cognate - SmorfiaDigitale : Kate Middleton, dopo le accuse drammatiche si presenta in pubblico cos : il gest... - megumishibasaki : RT @vogue_italia: Nuova camicia chic e low cost per Kate ?? Clic per i dettagli ?? - matteonalin : RT @CipollariTina: Non ne posso più, è da due giorni che alterno telefonate interminabili con Meghan Markle, Kate Middleton e Elisabetta, a… -