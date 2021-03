J J Abrams e Josh Holloway | reunion per la serie tv “Duster”

(Di giovedì 11 marzo 2021) J J, famoso regista di due dei tre sequel di Star Wars, del reboot del 2009 di Star Trek e co-produttore della famigeratatv Lost, sta lavorando a, nuovacrime/drama che uscirà sulla piattaforma streaming HBO Max. Come riportato da Variety, lavedrà protagonista, noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di Sawyer nella pluripremiatatv “Lost”. J Jtorneranno così a lavorare insieme ad un progetto diverso però da quello drama/fantascientifico di Lost.: la trama Lasarà ambientata negli anni ’70 nel sud-ovest americano e vedrànei panni ...

Creata dae LaToya Morgan, la serie vedrà Holloway nei panni di un autista al servizio di un'organizzazione criminale negli anni '70 Duster HBO ...Mini - reunion di Lost perHolloway e il creatore dello show di culto J. J.. I due torneranno a collaborare insieme per una serie prodotta da HBO Max intitolata Duster. Secondo Variety,Holloway interpreterà ...Il famoso produttore e regista di diversi film di Star Wars e Star Trek J.J. Abrams è attualmente al lavoro su Duster, una nuova serie TV di HBO.JJ Abrams sembra avere in cantiere molti progetti per HBO Max e tra questi anche Duster in cui tornerà a collaborare con una star di Lost ...