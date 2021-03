Inter, Zanetti: “Ottimo lavoro di Conte. Messi all’Inter? Non lo possiamo dire” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Conte? Da quando è arrivato qui all’Inter sta facendo un lavoro di grande crescita coi ragazzi, credo che in questo momento siamo primi in classifica e il merito è loro e del loro lavoro”. Così Javier Zanetti ha parlato del grande lavoro del tecnico dell’Inter Antonio Conte all’emittente egiziana ONTime Sports. Il vice presidente dell’Inter ha successivamente espresso il suo parere riguardo all’uscita della Juventus dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Porto: “Noi dobbiamo pensare a noi stessi, siamo concentrati sulla prossima partita contro il Torino e pensiamo solo alle nostre gare. Cristiano Ronaldo? Quando arrivano grandi campioni in Italia, alzano sicuramente il livello. Credo sia stato un bene vederlo arrivare in ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) “? Da quando è arrivato qui all’sta facendo undi grande crescita coi ragazzi, credo che in questo momento siamo primi in classifica e il merito è loro e del loro”. Così Javierha parlato del grandedel tecnico dell’Antonioall’emittente egiziana ONTime Sports. Il vice presidente dell’ha successivamente espresso il suo parere riguardo all’uscita della Juventus dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Porto: “Noi dobbiamo pensare a noi stessi, siamo concentrati sulla prossima partita contro il Torino e pensiamo solo alle nostre gare. Cristiano Ronaldo? Quando arrivano grandi campioni in Italia, alzano sicuramente il livello. Credo sia stato un bene vederlo arrivare in ...

Advertising

FcInterNewsit : Sanremo, Aiello: 'Innamorato dell'Inter di Zanetti, oggi Handa e Lukaku i preferiti. Dal club la 9 col mio nome' - Arianna_82_ : RT @TuttoMercatoWeb: Zanetti: 'Messi all'Inter? Non lo possiamo dire. CR7 ha aiutato la Serie A' - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Zanetti: 'Messi all'Inter? Non lo possiamo dire. CR7 ha aiutato la Serie A' - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Zanetti: 'Messi all'Inter? Non lo possiamo dire. CR7 ha aiutato ad alzare il livello della Serie A' - sportface2016 : #Inter , Zanetti: '#Messi all'Inter? Non lo possiamo dire' -