In piazza con lo skateboard: multa da 169 euro per un 13enne (Di giovedì 11 marzo 2021) 'Giovanni ha 13 anni e oggi ha preso la sua prima multa. Tesoro del papà. ' Sfrecciava' in skateboard , seduto sulla tavola e avanzando con le mani, in piazza Grande a Oderzo. Vero, non si dovrebbe ... Leggi su trevisotoday (Di giovedì 11 marzo 2021) 'Giovanni ha 13 anni e oggi ha preso la sua prima. Tesoro del papà. ' Sfrecciava' in, seduto sulla tavola e avanzando con le mani, inGrande a Oderzo. Vero, non si dovrebbe ...

Advertising

CarloCalenda : In piazza contro la violenza di genere. Con @Azione_it proponiamo 6000 nuovi centri anti-violenza (oggi sono 250)… - Agenzia_Ansa : Birmania: migliaia di persone di nuovo in piazza in diverse città contro la giunta militare che ha preso il potere… - stanzaselvaggia : Piazza Pulita lotta strenuamente e con onore contro Sanremo con dei tweet stupendi. #Piazzapulita #Sanremo2021 - FratellidItalia : RT @truzzu: ?????Sopralluogo in Piazza Nazzari per verificare lo stato dei lavori. Obiettivo rendere la piazza viva e fruibile in vista dell… - Publiacqua : Conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria su Piazza Gaddi a #Firenze. Possibili abbassamenti di pression… -