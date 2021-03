In Messico è stata legalizzata la marijuana (Di giovedì 11 marzo 2021) La Camera dei deputati del Messico ha approvato ieri pomeriggio, convertendolo in legge, un progetto federale per la regolamentazione della marijuana, che ne consente agli adulti il “possesso legale fino a 28 grammi e ne autorizza la produzione per il consumo personale o a beneficio delle associazioni dei fumatori, legalizzando così l’intera filiera produttiva. “Un primo grande passo per superare gli anni del divieto, dovuto a pregiudizi e dogmatismo reazionari, che hanno generato violenza, persecuzione e corruzione e portato alla distruzione di una libertà”. Così si è espresso il vicecoordinatore del partito di governo Morena, Pablo Gòmez. LEGGI TUTTA L’ATTUALITA’ SEGUICI SU FACEBOOK L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) La Camera dei deputati delha approvato ieri pomeriggio, convertendolo in legge, un progetto federale per la regolamentazione della, che ne consente agli adulti il “possesso legale fino a 28 grammi e ne autorizza la produzione per il consumo personale o a beneficio delle associazioni dei fumatori, legalizzando così l’intera filiera produttiva. “Un primo grande passo per superare gli anni del divieto, dovuto a pregiudizi e dogmatismo reazionari, che hanno generato violenza, persecuzione e corruzione e portato alla distruzione di una libertà”. Così si è espresso il vicecoordinatore del partito di governo Morena, Pablo Gòmez. LEGGI TUTTA L’ATTUALITA’ SEGUICI SU FACEBOOK L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

