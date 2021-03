In casa cocaina e hashish, idraulico di Caravaggio in manette (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel corso della serata di martedì 9 marzo, i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto M.V., 40enne, idraulico pregiudicato di Caravaggio poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di cocaina e hashish. I militari della Stazione di Caravaggio, coadiuvati da una unità cinofila dell’Arma di Orio al Serio, a seguito di una mirata indagine hanno dato corso a specifica delega dell’Autorità Giudiziaria, procedendo alla perquisizione della sua abitazione in cui sono stati rinvenuti 42 grammi di cocaina e 159 grammi di hashish, oltre a diverso materiale per il confezionamento delle dosi. E’ stata anche rinvenuta e sequestrata la somma di 6.510 euro ritenuta provento dell’illecita attività posta in essere dall’arrestato ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel corso della serata di martedì 9 marzo, i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto M.V., 40enne,pregiudicato dipoiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di. I militari della Stazione di, coadiuvati da una unità cinofila dell’Arma di Orio al Serio, a seguito di una mirata indagine hanno dato corso a specifica delega dell’Autorità Giudiziaria, procedendo alla perquisizione della sua abitazione in cui sono stati rinvenuti 42 grammi die 159 grammi di, oltre a diverso materiale per il confezionamento delle dosi. E’ stata anche rinvenuta e sequestrata la somma di 6.510 euro ritenuta provento dell’illecita attività posta in essere dall’arrestato ...

