Il Gioco del Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) Stufi delle serate in lockdown? Avete finito il catalogo Netflix? Dal primo lockdown a marzo 2020 è trascorso un anno e per celebrarlo insieme ecco in versione scaricabile "": un Gioco di società a tema pandemia, scritto e disegnato casella per casella da Natangelo, con tanto di pedine! CLICCA SULLE IMMAGINI PER INGRANDIRE Gioco E PEDINE L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

