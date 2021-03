Generali a passo spedito dopo risultato operativo record e super cedola (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove in buon rialzo il titolo Generali Assicurazioni con un progresso dell’1,05% confermando l’ottima impostazione della mattinata. A fare da assist al titolo sono i conti dell’esercizio 2020 annunciati stamane prima dell’avvio del mercato che hanno evidenziato un risultato operativo record a 5,2 miliardi e la proposta di una super cedola da 1,47 euro. Il movimento del Leone di Trieste, nella settimana, segue nel bene e nel male l’andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa. Lo status tecnico di breve periodo di Generali Assicurazioni mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muove in buon rialzo il titoloAssicurazioni con un progresso dell’1,05% confermando l’ottima impostazione della mattinata. A fare da assist al titolo sono i conti dell’esercizio 2020 annunciati stamane prima dell’avvio del mercato che hanno evidenziato una 5,2 miliardi e la proposta di unada 1,47 euro. Il movimento del Leone di Trieste, nella settimana, segue nel bene e nel male l’andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa. Lo status tecnico di breve periodo diAssicurazioni mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota ...

