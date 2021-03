Federico II, Master in Intelligenza Artificiale: tecnologi e umanisti progettano il futuro (Di giovedì 11 marzo 2021) Rispondere alla domanda di figure professionali che coniughino un background umanistico con una profonda competenza nell’Intelligenza Artificiale. È questo l’obiettivo del Master di II livello in “Intelligenza Artificiale per le scienze umane” promosso dal Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tra i primi in Italia, il Master mira a formare una figura professionale ibrida in grado, da un alto, di ideare, progettare e realizzare nuove tecnologie a supporto dei bisogni psicologici individuali e collettivi e, dall’altro, di conoscere e utilizzare i principali sistemi di Intelligenza Artificiale come strumenti per lo sviluppo di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Rispondere alla domanda di figure professionali che coniughino un backgroundco con una profonda competenza nell’. È questo l’obiettivo deldi II livello in “per le scienze umane” promosso dal Dipartimento di Studici dell’Università degli Studi di NapoliII. Tra i primi in Italia, ilmira a formare una figura professionale ibrida in grado, da un alto, di ideare, progettare e realizzare nuovee a supporto dei bisogni psicologici individuali e collettivi e, dall’altro, di conoscere e utilizzare i principali sistemi dicome strumenti per lo sviluppo di ...

