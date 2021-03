“Faccio anche fatica a parlare…”. Eleonora Daniele piange in diretta: troppa emozione dopo quella notizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Eleonora Daniele da tempo porta avanti una battaglia in favore dei diritti dei bambini malati di Sma. “Ogni bambino è nostro figlio. Sto combattendo per loro come farebbe una madre”, ha detto la conduttrice di Storie Italiane su Rai1. Una battaglia per veder riconosciuto il diritto alla terapia genica per i piccoli affetti da Sma anche dopo il sesto mese d’età. Eleonora ha spiegato di essere venuta a conoscenza di questa situazione dopo aver conosciuto la mamma di Rosy, bimba di Melito. La conduttrice ha spiegato che credeva si trattasse di un caso isolato, tuttavia, fin da subito è stata contattata dalle altre famiglie. La Daniele ha dichiarato di aver capito che le storie dei bimbi malati di Sma sono “tutte collegate dallo stesso problema” e di aver cominciato a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021)da tempo porta avanti una battaglia in favore dei diritti dei bambini malati di Sma. “Ogni bambino è nostro figlio. Sto combattendo per loro come farebbe una madre”, ha detto la conduttrice di Storie Italiane su Rai1. Una battaglia per veder riconosciuto il diritto alla terapia genica per i piccoli affetti da Smail sesto mese d’età.ha spiegato di essere venuta a conoscenza di questa situazioneaver conosciuto la mamma di Rosy, bimba di Melito. La conduttrice ha spiegato che credeva si trattasse di un caso isolato, tuttavia, fin da subito è stata contattata dalle altre famiglie. Laha dichiarato di aver capito che le storie dei bimbi malati di Sma sono “tutte collegate dallo stesso problema” e di aver cominciato a ...

Advertising

borghi_claudio : @B0099 @RobertoBurioni @Cartabellotta E' evidente che lo faccio ma ho l'abitudine di relazionare in pubblico chi mi… - domenicocrapar2 : @sjcarjo1 @PiazzapulitaLA7 @alessiolasta Siii si!! Grazie, le vendo le cazzole e faccio anche un super prezzo. - gxallavichx : Oggi mi fa male l'orecchio e faccio fatica a girarlo spero che sia solo dovuto al tempo anche perché tutte le sere lo disinfetto - pelias01 : RT @AlbertoLetizia2: Anche voi avete amici o parenti che dicono 'Io non faccio l'#AstraZeneca perché la cugina del cognato del mio vicino d… - albealias : RT @Bluefidel47: Il successo della propaganda vaccinale. 1. Purtroppo lo debbo fare a me piace viaggiare 2. Chiaro che lo faccio non vogl… -