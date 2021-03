Europa League, il programma di giovedì 11 marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Europa League, il programma e i risultati di giovedì 11 marzo. In campo Milan e Roma. ROMA – Europa League, il programma e i risultati di giovedì 11 marzo 2021. Milan contro il Manchester United. La Roma ospita lo Shakhtar Donetsk. Di seguito il programma di Europa League giovedì 11 marzo, sfide valide per l’andata degli ottavi di finale della competizione. Ajax-Young Boys (ore 18.55)Dinamo Kiev-Villarreal (ore 18.55)Manchester United-Milan (ore 18.55)Slavia Praga-Rangers (ore 18.55)Granada-Molde (ore 21)Olympiacos-Arsenal (ore 21)Roma-Shakhtar Donetsk (ore 21)Tottenham-Dinamo Zagabria (ore 21) Europa ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021), ile i risultati di11. In campo Milan e Roma. ROMA –, ile i risultati di112021. Milan contro il Manchester United. La Roma ospita lo Shakhtar Donetsk. Di seguito ildi11, sfide valide per l’andata degli ottavi di finale della competizione. Ajax-Young Boys (ore 18.55)Dinamo Kiev-Villarreal (ore 18.55)Manchester United-Milan (ore 18.55)Slavia Praga-Rangers (ore 18.55)Granada-Molde (ore 21)Olympiacos-Arsenal (ore 21)Roma-Shakhtar Donetsk (ore 21)Tottenham-Dinamo Zagabria (ore 21)...

Advertising

DiMarzio : #ASRoma, le ultime in vista della partita contro lo #Shakhtar | #UEL - FrancyCarb33 : @Carlcarbo10 @fedemar33 Carlotta smettila. L'inter gioca il giovedì in Europa League. Dovresti saperlo. - atmilan1899 : I convocati del #Milan per #Manchester: tante assenze e due recuperi in extremis - Lelle__94 : @FrancescoZazza4 @davide_luise @ADeLaurentiis Esatto, per programmare sin da ora e accordarsi sin da ora, l'allenat… - MilanWorldForum : Europa League 11 marzo 2021. Il programma -) -