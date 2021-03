Eli Lilly acquista da Rigel gli inibitori RIPK1 (Di giovedì 11 marzo 2021) Eli Lilly stringe un’alleanza con Rigel Pharma che vale quasi un miliardo di dollari: l’accordo per sviluppare inibitori di RIPK1 Eli Lilly ha accettato di pagare 125 milioni di dollari in anticipo in contanti più altri 835 milioni di dollari in potenziali pietre miliari future come parte di un accordo che le dà una licenza… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Elistringe un’alleanza conPharma che vale quasi un miliardo di dollari: l’accordo per svilupparediEliha accettato di pagare 125 milioni di dollari in anticipo in contanti più altri 835 milioni di dollari in potenziali pietre miliari future come parte di un accordo che le dà una licenza… L'articolo Corriere Nazionale.

