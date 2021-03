Covid, Adriano Galliani ricoverato in ospedale: le sue condizioni (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, è stato ricoverato in ospedale. Le condizioni del dirigente del Monza. Lo scorso 27 febbraio il Monza attraverso un comunicato ufficiale aveva messo al corrente i tifosi della positività al Covid di Adriano Galliani: “A.C. Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19(…). L’Amministratore Delegato biancorosso, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ex amministratore delegato del Milan,, è statoin. Ledel dirigente del Monza. Lo scorso 27 febbraio il Monza attraverso un comunicato ufficiale aveva messo al corrente i tifosi della positività aldi: “A.C. Monza comunica cheè risultato positivo al-19(…). L’Amministratore Delegato biancorosso, L'articolo proviene da Inews.it.

