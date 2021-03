"Ci fanno morire da soli come cani Ecco come bisogna curarsi" (Di giovedì 11 marzo 2021) "Spesso si arriva troppo tardi in ospedale, perchè il virus non viene contrastato tempestivamente a domicilio del paziente, quando i sintomi sono ancora sfumati e la malattia più controllabile" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 11 marzo 2021) "Spesso si arriva troppo tardi in ospedale, perchè il virus non viene contrastato tempestivamente a domicilio del paziente, quando i sintomi sono ancora sfumati e la malattia più controllabile" Segui su affaritaliani.it

Advertising

Beths0630 : A me mi fanno morire questi che 'ti ho mostrato na mia fraggilità, è tanto' quando per cose del genere a tutti vien… - firefly484 : Sei un coglione quando pubblichi foto che ci fanno morire Sei un coglione quando pubblichi foto che ci fanno morire… - Ilklaus27 : @Noiasinistra4 Le spagnole sono il meglio, mi fanno morire - bellastoria33 : Natalia e Gaia mi fanno morire ??????? #tzvip #gfvip #croccantino #zorzando #zorpini #gregorelli @AndreaZelletta… - Franca21395123 : @SiLviARog81 Italia non avendo il bollettino x i vaccini gli hanno presi sotto costo e scadenti.. Tutto qua e i pov… -