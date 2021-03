“Chi è a rischio e non può isolarsi perché non autosufficiente vive da un anno con 4 paure, vaccinateci”, il video-appello delle Witti Wheels (Di giovedì 11 marzo 2021) Fornire urgentemente il vaccino per tutte le persone non autosufficienti e i loro caregiver. È la richiesta, realizzata tramite una video-denuncia pubblicata su Facebook e attraverso una lettera indirizzata al ministro della Salute Roberto Speranza, fatta dalle sorelle Elena e Maria Chiara Paolini, attiviste di Senigallia per i diritti delle persone con disabilità che lottano in particolare contro l’abilismo e tutte le discriminazioni che provoca. Le sorelle, note sul web come Witty Wheels, hanno parlato senza moralismi, ma con determinazione, “non vogliamo scendere nel pietismo, non serve, non è realistico e ci provoca conati di vomito”. “Abbiamo organizzato una mail-bombing al ministro Speranza per la questione vaccini”, dicono le sorelle Paolini al Fattoquotidiano.it, “per unirci alla richiesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Fornire urgentemente il vaccino per tutte le persone non autosufficienti e i loro caregiver. È la richiesta, realizzata tramite una-denuncia pubblicata su Facebook e attraverso una lettera indirizzata al ministro della Salute Roberto Speranza, fatta dalle sorelle Elena e Maria Chiara Paolini, attiviste di Senigallia per i dirittipersone con disabilità che lottano in particolare contro l’abilismo e tutte le discriminazioni che provoca. Le sorelle, note sul web come Witty, hparlato senza moralismi, ma con determinazione, “non vogliamo scendere nel pietismo, non serve, non è realistico e ci provoca conati di vomito”. “Abbiamo organizzato una mail-bombing al ministro Speranza per la questione vaccini”, dicono le sorelle Paolini al Fattoquotidiano.it, “per unirci alla richiesta ...

sadie96_maria : @Misellla1 @SM_SaraMauri È vero. Alla fine è chiaro che il punto non è vaccinare le “categorie più a rischio” ma è:… - graziasteps : RT @Michele_Arnese: Stop alla babele delle vaccinazioni regionali dove non solo professori e poliziotti ma anche in alcuni casi magistrati… - Michele_Arnese : Stop alla babele delle vaccinazioni regionali dove non solo professori e poliziotti ma anche in alcuni casi magistr… - bertero_g : @odde80 @SE1493 @lauramjj58 @eziamor La questione delle piscine chiuse sta diventando sempre più grave per chi non… - comis_william : @unozerozer0 Stamattina ho rwlefonato al mio medico di base per sapere se e,quando dovrò vaccinarmi (Covid in dicem… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi rischio Probabili formazioni Manchester United Milan/ Quote, pochi dubbi per Pioli PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED MILAN: CHI IN CAMPO? Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Manchester United Milan, ...mancando sia Mandzukic che Ibrahimovic e con Rebic a rischio,...

Covid, la colpa di contagiare: negli ospedali si cura la sindrome dell'untore ... si è verificata in particolare sui sanitari che sono stati i più esposti percentualmente al rischio. Ma ricordiamo che in molte persone è evidente anche la sindrome dei sopravvissuti: chi guarisce ...

Pass vaccinali, dopo le app di tracciamento è di nuovo rischio caos Il Sole 24 ORE “Soglia” e storie del dolore: chi fa riflettere e chi ringhia La simbolica soglia di centomila morti per Covid sembra un'apertura di giornale doverosa, ma martedì non tutti la colgono. Lo fa “Avvenire” («Centomila croci d'Italia»). Lo fa la “Stampa” con un «Cent ...

I timori sul Campo Scuola «Troppo vicino alla Solvay» Grig e associazione Benetti si chiedono se siano state considerati i rischi. «Chi ne ha competenza e responsabilità ha preso in considerazione il principio di precauzione anche relativamente ...

