Casaleggio vede un "lungo percorso insieme" a M5S, ma c'è aria di divorzio (Di giovedì 11 marzo 2021) Il manifesto “ControVento” è la svolta che Davide Casaleggio vuole dare al Movimento 5 stelle, ma che il Movimento 5 stelle non intende cogliere. Tra i parlamentari grillini circola la parola “divorzio”, dal figlio del fondatore e ideatore, dalla piattaforma Rousseau, dal passo politico mosso da Casaleggio jr lontano dalla strada tracciata da M5s. “Credo che ognuno veda quello che auspica. Nella maggior parte dei casi sono suggestioni. La realtà è che negli anni abbiamo perfezionato molto la parte tecnica di Rousseau, arrivando a gestire il record mondiale di un voto in una singola giornata” afferma Davide Casaleggio al Corriere della Sera, spiegando che ”è tuttavia necessario un passo successivo sul metodo. Questo manifesto indica alcuni punti che discuteremo in modo aperto sui quali è necessario lavorare per il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Il manifesto “ControVento” è la svolta che Davidevuole dare al Movimento 5 stelle, ma che il Movimento 5 stelle non intende cogliere. Tra i parlamentari grillini circola la parola “”, dal figlio del fondatore e ideatore, dalla piattaforma Rousseau, dal passo politico mosso dajr lontano dalla strada tracciata da M5s. “Credo che ognuno veda quello che auspica. Nella maggior parte dei casi sono suggestioni. La realtà è che negli anni abbiamo perfezionato molto la parte tecnica di Rousseau, arrivando a gestire il record mondiale di un voto in una singola giornata” afferma Davideal Corriere della Sera, spiegando che ”è tuttavia necessario un passo successivo sul metodo. Questo manifesto indica alcuni punti che discuteremo in modo aperto sui quali è necessario lavorare per il ...

Advertising

HuffPostItalia : Casaleggio vede un 'lungo percorso insieme' a M5S, ma c'è aria di divorzio - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @eliodemaria: Buzzi continua ancora con i suoi articoli compiacenti con i grillini ! Il Corriere della Sera non può essere un organo di… - eliodemaria : Buzzi continua ancora con i suoi articoli compiacenti con i grillini ! Il Corriere della Sera non può essere un org… - anglotedesco : «Passi avanti» Grillo vede Conte. E c’è la trattativa con Casaleggio - christi35368370 : @Mainaxcs @FilBarbera Sul pero si vede che quando comandava la Casaleggio & c. Stavate zitti, come per i 100 incari… -