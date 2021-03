Carlo Conti da “figlio adottato” agli insulti per il particolare fisico: la dura prova del conduttore (Di giovedì 11 marzo 2021) Carlo Conti ha vissuto dei momenti davvero sconvenienti a causa di un particolare fisico che lo contraddistingue sin da bambino Carlo Conti (Gettyimages)Di Carlo Conti conosciamo praticamente tutto, e potremmo raccontare qualunque tipo di aneddoto. Spesso però vengono a galla nuovi particolari, dei quali si ignorava l’esistenza. Un esempio può essere quando di recente è stato ospite del programma “Lui è peggio di me” in cui abbiamo riscoperto le sue doti di artista. In questo show, condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello, abbiamo assistito ad un’esibizione che ci ha fatto ancora di più apprezzare il conduttore toscano, ma anche i due alla guida della trasmissione. La scaletta prevedeva una performance canora ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 marzo 2021)ha vissuto dei momenti davvero sconvenienti a causa di unche lo contraddistingue sin da bambino(Gettyimages)Diconosciamo praticamente tutto, e potremmo raccontare qualunque tipo di aneddoto. Spesso però vengono a galla nuovi particolari, dei quali si ignorava l’esistenza. Un esempio può essere quando di recente è stato ospite del programma “Lui è peggio di me” in cui abbiamo riscoperto le sue doti di artista. In questo show, condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello, abbiamo assistito ad un’esibizione che ci ha fatto ancora di più apprezzare iltoscano, ma anche i due alla guida della trasmissione. La scaletta prevedeva una performance canora ...

Advertising

Corriere : Carlo Conti: «Ora so che la felicità è giocare con mio figlio» - FQMagazineit : Carlo Conti compie 60 anni: “Per sposare mia moglie ho seguito il consiglio di Antonella Clerici, ‘Ciccio vai col b… - GossipItalia3 : Carlo Conti, retroscena dopo 10 anni sulle nozze: «Così mi ha convinto Antonella Clerici…» #gossipitalianews - zazoomblog : Così Antonella Clerici ha salvato Carlo Conti: prima del matrimonio... ciò che il conduttore non aveva mai confessa… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Conti: «Quando Antonella Clerici mi disse: “Vai da Francesca con il brillozzo o non la ... -