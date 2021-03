Call of Duty: Mobile lancia la Season 2 con nuove mappe, modalità e Battle Pass (Di giovedì 11 marzo 2021) Call of Duty: Mobile lancia la Season 2: Day of Reckoning con tantissime novità: arrivano nuove mappe, modalità, armi e livelli Battle Pass! L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 11 marzo 2021)ofla2: Day of Reckoning con tantissime novità: arrivano, armi e livelli! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Call of Duty: Mobile lancia la Season 2 con nuove mappe, modalità e Battle Pass - Luis89239496 : @alvaaromateos @risow_ Alvaro call of duty siempre arriba - amantecnologia : di vedere un Call of Duty tradizionale in versione F2P. #BlackOpsColdWar #WarZone - amantecnologia : WARZONE ITA: il noto insider Tom Henderson ha confermato nuovamente che vedremo in futuro un titolo zombies di Cal… - Multiplayerit : Call of Duty Warzone e Cold War: pacchetto gratis per PS Plus su PS4 e PS5, il link -