BSB | Luke Mossey e il team DB Race Kawasaki si separano

(Di giovedì 11 marzo 2021) Contrariamente a quanto annunciato lo scorso mese di dicembre ,non sarà il pilota delDBnel British Superbike . Per motivi non specificati, non è stato infatti ...

corsedimoto : #BSB Divorzio improvviso tra Luke Mossey ed il DB Racing Team #BennettsBSB -

Corse di Moto

... perciò non va esclusa la possibilità chepossa essere al via con una delle due compagini.: Taylor Mackenzie torna in Stock 1000 con il team di Michael Rutter Confermato l'impegno in SSP per ...Mossey torna in Kawasaki con il DB Race Team Forès: 'Mi sono adattato in fretta' Reduce da un'annata non semplice nel mondiale Superbike in sella alla Kawasaki del team Puccetti, il pilota ...Trascorsi 4 mesi dall'annuncio, si separano le strade tra Luke Mossey ed il DB Race Team per la stagione 2021 del British Superbike.Il pilota britannico e la squadra capitanata da Dave Tyson prenderanno strade diverse in questa stagione, nonostante l'accordo tra le due parti annunciati pochi mesi fa ...