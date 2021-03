Banksy mette all' asta Game Changer

(Di giovedì 11 marzo 2021) Uno dei simboli della pandemia:è l'opera cheha relegato all'ospedale di Southampton lo scorso maggio, durante la prima ondata di Covid-19. Raffigura un bambino sereno che gioca con una bambola con le fattezze di un'infermiera che indossa una mascherina: la guarda con speranza, con la certezza di avere con sé un'eroina, mentre intanto più noti superoi - Batman e Spiderman - sono in una pattumiera. «Grazie per tutto quello che state facendo. Spero che questo quadro renda un po' più luminoso questo posto, anche se è solo bianco e nero», ha scritto il misterioso artista in un biglietto. Ora l'opera viene messa all', secondo precise disposizioni di: la batterà Christie’s il 23 marzo e si stima che se ne ricaveranno tra i due milioni e mezzo e tre milioni e mezzo di ...

Game Changer, l'opera di Banksy per omaggiare gli operatori sanitari in prima linea nella lotta al covid, sarà in asta da Christie's.