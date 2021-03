Atalanta, Percassi: «Stiamo rappresentando Bergamo, è un orgoglio» (Di giovedì 11 marzo 2021) Luca Percassi ha parlato di come l’Atalanta stia rappresentando Bergamo nel mondo Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato a margine dell’evento di partnership con Allegrini, nuovo sponsor del club nerazzurro. Bergamo IN EUROPA – «Stiamo rappresentando Bergamo ed è motivo di grande orgoglio, di grande felicità, ma anche di grande rimpianto per non poterlo fare con la nostra gente, però è un motivo di grande orgoglio. È una competizione difficile, ma confrontarsi con i più bravi permette di migliorarsi». REAL MADRID – «Tutte queste sfide sono vissute come una prima volta, ma si arriva un po’ più preparati: è qualche anno che ci confrontiamo con queste sfide. Ma ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Lucaha parlato di come l’stianel mondo Luca, amministratore delegato dell’, ha parlato a margine dell’evento di partnership con Allegrini, nuovo sponsor del club nerazzurro.IN EUROPA – «ed è motivo di grande, di grande felicità, ma anche di grande rimpianto per non poterlo fare con la nostra gente, però è un motivo di grande. È una competizione difficile, ma confrontarsi con i più bravi permette di migliorarsi». REAL MADRID – «Tutte queste sfide sono vissute come una prima volta, ma si arriva un po’ più preparati: è qualche anno che ci confrontiamo con queste sfide. Ma ...

