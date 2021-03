Allarme contagi nel Lazio. La Regione: 'Numeri come due mesi fa, massimo rigore' (Di giovedì 11 marzo 2021) Lazio. Scatta l'Allarme per la crescita dei contagi . A lanciarlo è l' Unità di Crisi Covid - 19 della Regione Lazio. ' I dati del contagio sono in aumento e raggiungono i livelli di due mesi fa, con ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021). Scatta l'per la crescita dei. A lanciarlo è l' Unità di Crisi Covid - 19 della. ' I dati delo sono in aumento e raggiungono i livelli di duefa, con ...

Advertising

eziomauro : L'allarme dei medici: 'I contagi dilagano, subito zona rossa in tutto il Piemonte' - WRicciardi : Giustetto lancia l’allarme: «Tra 10 giorni i contagi raddoppieranno, perché non chiudere subito?» - TgLa7 : Tutte le curve in salita. E' allarme diffuso sugli #ospedali saturi #Covid #pandemia #contagi - CTodde : RT @WRicciardi: Giustetto lancia l’allarme: «Tra 10 giorni i contagi raddoppieranno, perché non chiudere subito?» - CosenzaChannel : ??I dati sui contagi di #Covid nel #Lazio sono “in netto peggioramento”, con numeri che “raggiungono i livello di du… -