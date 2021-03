Adottata da piccola, cerca il padre e scopre che è un assassino ricercato in tutto il mondo (Di giovedì 11 marzo 2021) Adottata da piccola, cerca il padre e scopre che è un assassino. Kathy Gillcrist era stata Adottata da piccolissima e non aveva mai avuto la curiosità di conoscere la sua famiglia naturale. Nel 2017, però, una volta andata in pensione dalla sua professione di insegnante di inglese, la donna ha deciso di iniziare le sue ricerche. Ha scoperto che suo padre aveva sposato un’altra donna nel 1959 e che nel 1976 l’aveva uccisa a martellate, togliendo la vita anche ai tre figli e alla nonna. Katy Gillcrist era stata Adottata alla nascita, nel 1957. Lo ha sempre saputo e nonostante non fosse curiosa di scoprire le sue origini da bambina, con l’età adulta ha deciso di intraprendere la ricerca. “I miei genitori adottivi mi ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 11 marzo 2021)dailche è un. Kathy Gillcrist era statada piccolissima e non aveva mai avuto la curiosità di conoscere la sua famiglia naturale. Nel 2017, però, una volta andata in pensione dalla sua professione di insegnante di inglese, la donna ha deciso di iniziare le sue ricerche. Ha scoperto che suoaveva sposato un’altra donna nel 1959 e che nel 1976 l’aveva uccisa a martellate, togliendo la vita anche ai tre figli e alla nonna. Katy Gillcrist era stataalla nascita, nel 1957. Lo ha sempre saputo e nonostante non fosse curiosa di scoprire le sue origini da bambina, con l’età adulta ha deciso di intraprendere la ri. “I miei genitori adottivi mi ...

Advertising

fanpage : Adottata da piccola, cerca il padre e scopre che è un assassino ricercato in tutto il mondo #10marzo - kiararf_ : @KyleScheibleF @serenarealf perché quando sono tornata piccola mi ha adottata ma non ha mai detto se la cosa sarebb… - Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 26.02.2021 E così anche la piccola Bijou è andata a casa, l'ultima del gruppo ad essere stata adottata. Una cagnol… - piiixies13 : @Nicola51975364 Ciao nicola sono ragazza di 20, studio, lavoro e nella vita faccio un po' di tutto grazie alla mia… - FairyRainDarcy : RT @ElisaCuccolo: FINALMENTE ANCHE LA PICCOLA LUNA E' STATA ADOTTATA! ???? FELICISSIMA PER LEI, LE AUGURO UNA BUONISSIMA VITA! ?????? BUONGIORNO… -