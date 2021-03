Addio Leo | il bimbo malato di Sma non ce l' ha fatta | ' Cure troppo costose'

Advertising

zazoomblog : Addio Leo il bimbo malato di Sma non ce lha fatta: Cure troppo costose - #Addio #bimbo #malato #fatta: #troppo - occhio_notizie : Addio Leo, il piccolo affetto da Sma non ce l'ha fatta - Lea_Sakura1 : @ordinaryIove_ se queste son le squadre dite addio a deddy o leo esa serena ibla e gaia prima che esca uno della s… - NapoliToday : #Cronaca Addio a Leo, il bimbo malato di Sma: 'Ha riempito il nostro cuore e la nostra vita' - leo_nardoRM : @Michele_Arnese Qualsiasi riforma di Brunetta con la PA, sarà peggiorativa. Sa fare solo danni. L'ultima volta mani… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Leo

TGCOM

Proprio ieri, nel giorno della morte di, l'agenzia del farmaco ha autorizzato l'utilizzo gratuito dello Zolgensma anche per i bambini fino ai 21 chilogrammi di peso. Sembra una beffa del destino, ...In studio, Capello ha affermato a conclusione della partita che ha deciso l'al torneo ... Giudizi assai taglienti, sul livello attuale del portoghese che conha diviso e battagliato per più ...L'annuncio doloroso su Facebook proprio nel giorno in cui i suoi genitori hanno vinto la battaglia più preziosa: quella di accesso gratuito al farmaco da 2 mln di euro che avrebbe potuto salvarlo ...Addio Leo, il bambino di Forio d'Ischia affetto da Sma non ce l'ha fatta. I genitori si erano battuti per ottenere le cure ...