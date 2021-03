“Vita a una mano”, il manuale online per chi ha perso un arto: “Voglio creare una community che si aiuti nella vita quotidiana” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dare informazioni aggiornate e raccontare testimonianze di persone nelle sue stesse condizioni di disabilità, offrendo spunti e consigli per chi vive con un solo arto superiore. Lo ha fatto creando uno spazio online gratuito, nato soprattutto grazie al supporto e al bisogno di queste persone che hanno sentito la necessità di centralizzare le loro esperienze provando a realizzare un’utile rete condivisa. Questa è la missione di Thomas Landini, 34 anni a marzo, divenuto disabile 18 anni fa a seguito di un incidente in moto, quando nel 2003 aveva 16 anni e di colpo “mi sono trovato catapultato in una visione della vita differente e ho perso l’utilizzo del braccio destro”, dice a Ilfattoquotidiano.it. Landini ha deciso di creare un blog e lo ha chiamato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dare informazioni aggiornate e raccontare testimonianze dine nelle sue stesse condizioni di disabilità, offrendo spunti e consigli per chi vive con un solosuperiore. Lo ha fatto creando uno spaziogratuito, nato soprattutto grazie al supporto e al bisogno di questene che hanno sentito la necessità di centralizzare le loro esperienze provando a realizzare un’utile rete condivisa. Questa è la missione di Thomas Landini, 34 anni a marzo, divenuto disabile 18 anni fa a seguito di un incidente in moto, quando nel 2003 aveva 16 anni e di colpo “mi sono trovato catapultato in una visione delladifferente e hol’utilizzo del braccio destro”, dice a Ilfattoquotidiano.it. Landini ha deciso diun blog e lo ha chiamato ...

Advertising

GoalItalia : 'È una gioia infinita/che dura una vita...' ???? 9 marzo 1908 - 9 marzo 2021: l'@Inter compie 113 anni ??? - simonamelani : Per parafrasare un post in inglese che ho letto oggi e che non trovo 'Meghan non leggerà i vostri tweet che dicono… - ilriformista : “A #Zingaretti dico: il vero problema del Pd non è il “poltronismo” ma il giudizio sul governo #Draghi”, parla Clau… - stephsmarie : Questo dovrebbe farvi capire che nella mia vita non c’è mai una scelta che abbia senso. - alidanelli : RT @scarasbratti: L’autoironia ti salva da una vita di merda -

Ultime Notizie dalla rete : Vita una Meghan e Harry, ecco la villa da 14 milioni di dollari che si intravede nell'intervista scandalo 'Qui è dove vogliono crescere Archie, assicurandosi di avere una vita quanto più normale possibile'. E finalmente i duchi di Sussex potranno godersi la loro magione senza il timore di un disastro ...

Guida all'idratazione: la skincare routine ideale per tutte le pelli DIAMOND COCOON ULTRA RICH CREAM di Natura Bissè Crema quotidiana prebiotica, garantisce una idratazione profonda e immediata fino a 72 ore. REN Skincare Vita Mineral Daily Supplement Moisturising ...

Una vita, le anticipazioni del 10 marzo Mediaset Play Russian Doll arruola la star di Schitt's Creek Annie Murphy nella stagione 2 Dopo una pausa lunga oltre due anni, la scorsa settimana Russian Doll, l'insolita dark comedy di Netflix con Natasha Lyonne nei panni di una donna che continua a morire e rivivere ...

Così l’iPhone diventa lo strumento per fare ricerca scientifica Per raccogliere dati statistici sulle abitudini di vita e i possibili disturbi quotidiani di una grossa fetta di popolazione, in effetti, non c’è niente di meglio che lo smartphone. Che ci accompagna ...

'Qui è dove vogliono crescere Archie, assicurandosi di averequanto più normale possibile'. E finalmente i duchi di Sussex potranno godersi la loro magione senza il timore di un disastro ...DIAMOND COCOON ULTRA RICH CREAM di Natura Bissè Crema quotidiana prebiotica, garantisceidratazione profonda e immediata fino a 72 ore. REN SkincareMineral Daily Supplement Moisturising ...Dopo una pausa lunga oltre due anni, la scorsa settimana Russian Doll, l'insolita dark comedy di Netflix con Natasha Lyonne nei panni di una donna che continua a morire e rivivere ...Per raccogliere dati statistici sulle abitudini di vita e i possibili disturbi quotidiani di una grossa fetta di popolazione, in effetti, non c’è niente di meglio che lo smartphone. Che ci accompagna ...