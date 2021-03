Victoria’s Secret: un documentario ne racconterà i dettagli (Di mercoledì 10 marzo 2021) Victoria’s Secret, il brand di intimo più conosciuto al mondo, ha subito nel tempo, moltissime accuse. Nel 2022 uscirà quindi un documentario che racconterà la storia del marchio “dalle stelle alle stalle.” Di cosa tratterà il documentario su Victoria’s Secret? Il brand fu fondato a San Francisco nel 1977 da Roy Raymond. E, ad oggi, colleziona una grande varietà di accuse, fra queste: discriminazioni di genere e appropriazione culturale. Il primo scalino del successo, il marchio lo ebbe nei primi nei del duemila, quando l’azienda diede alla femminilità ben precisa di cui nessuno si lamentava. Le modelle erano di certo molto belle e molto magre. Tra le tante di Victoria’s Secret, ricordiamo Adriana Lima, Naomi Campbell e Heidi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021), il brand di intimo più conosciuto al mondo, ha subito nel tempo, moltissime accuse. Nel 2022 uscirà quindi unchela storia del marchio “dalle stelle alle stalle.” Di cosa tratterà ilsu? Il brand fu fondato a San Francisco nel 1977 da Roy Raymond. E, ad oggi, colleziona una grande varietà di accuse, fra queste: discriminazioni di genere e appropriazione culturale. Il primo scalino del successo, il marchio lo ebbe nei primi nei del duemila, quando l’azienda diede alla femminilità ben precisa di cui nessuno si lamentava. Le modelle erano di certo molto belle e molto magre. Tra le tante di, ricordiamo Adriana Lima, Naomi Campbell e Heidi ...

