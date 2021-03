Advertising

RobertoBurioni : Non bastavano i danni che fa il COVID-19 e la maggiore contagiosità della variante inglese. Adesso dobbiamo difende… - RobertoBurioni : Le varianti non sono pericolose, fino a prova contraria. Questa purtroppo è una prova contraria: la variante 'ingle… - antoguerrera : Lo sostengo da settimane e mi spiace essere allarmista. Ma l'Italia non ha ancora capito che con la cosiddetta 'va… - editta_fazzi : “Variante inglese può essere fino a due volte più letale di Sars-Cov-2”: lo studio sul British Medical Journal… - frustametafora : RT @Miti_Vigliero: Variante inglese in Campania: «È più virale, complicanze gravi anche nei pazienti giovani» -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese

Il Mattino

Il nodo è proprio questo: con ladel Covid che si diffonde anche tra i più giovani (senza causare però complicanze per gli stessi, ndr) il Cts punta tutto sul chiudere il più ...Laè ancora particolarmente temuta e questo non può non avere ripercussioni anche in termini di riapertura palestre e piscine. Basti pensare la fatto che la situazione sia ancora ...Non sono solo i numeri a preoccupare. I medici in Campania stanno sperimentando che i pazienti arrivano in ospedale in condizioni più gravi e l'età dei ricoverati si è abbassata. I morti aumentano e D ...Dal monitoraggio dell'Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) emerge che sono 10 le regioni in allerta, con picchi del 67% di posti letto occupati da pazienti Covid in Molise del 5 ...