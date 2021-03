Tommaso Zorzi | frecciatine a Guenda e Maria Teresa Ruta | “Non vorrei dare loro adito”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 10 marzo 2021)ha vinto da poco il Grande Fratello Vip ed è ancora emerso, al 100% dal turbine di comparsate, interviste e apparizioni televisive che competono, come ogni anno, al vincitore del reality. Appena uscito dal Casaha anche approfittato della nuova libertà per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e per raccontare di alcune inimicizie o tensioni all’interno della Casa.: le chiamate con la Orlando e la psicologa Il palco di, questa volta, è CasaChi: in occasione di una recente intervista l’influencer si è aperto raccontando cosa significhi tornare alla vita di tutti i giorni ed immergersi nel clima pandemico dopo aver vissuto l’isolamento che il Grande Fratello impone ai suoi concorrenti. Tornare alla normalità ...