Tommaso Zorzi annuncia un grande obiettivo: “Voglio farlo nel 2025” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo la vittoria al grande Fratello Vip Tommaso Zorzi fa sapere che sa cosa vuole, l’ex gieffino rivela un grande obiettivo che in futuro vuole realizzare Tommaso Zorzi è stato ospite… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo la vittoria alFratello Vipfa sapere che sa cosa vuole, l’ex gieffino rivela unche in futuro vuole realizzareè stato ospite… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - paolamassari6 : @tommaso_zorzi Grande Tommy, sei riuscito a farti conoscere anche da chi non ti aveva mai visto ed a portare una ve… - Barbara44088937 : RT @Elisa175629: Non dimenticherò mai questa pace tra Tommaso e Stefania. Forse una delle più emozionanti ????@stefyorlando @tommaso_zorzi ht… -