Sulla M4 di Milano la prima rete 5G in Europa (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano - La connettività più avanzata d'Europa arriva in metrò. Inwit, la società delle torri partecipata da Tim e Vodafone, ha firmato un accordo con M4 SpA, concessionaria per la progettazione, ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021)- La connettività più avanzata d'arriva in metrò. Inwit, la società delle torri partecipata da Tim e Vodafone, ha firmato un accordo con M4 SpA, concessionaria per la progettazione, ...

