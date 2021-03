Scoperte in Svezia 4 nuove specie di tardigradi

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Un gruppo di ricerca internazionale ha scoperto inquattrodi, minuscoli animaletti che sopravvivono in condizioni estreme Un gruppo di ricerca internazionale coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con l’Università svedese di Kristianstad, ha scoperto inquattrodi, minuscoli animaletti che sopravvivono in condizioni estreme, dedicandone una a Greta Thunberg.… L'articolo Corriere Nazionale.