Sci alpino | Sophie Mathiou | “Sapevo che fosse la mia giornata E’ un sogno”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Italia ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro ai Mondiali Juniores di scie lo ha fatto grazie ad una straordinaria. La 19enne valdostana si è imposta nello slalom femminile, rimontando dalla quinta posizione nella seconda manche. Una vittoria che mancava all’Italia addirittura da 28 anni, con l’ultimo successo che risaliva al 1993 con Morena Gallizio. Un successo che permetterà adi partecipare alle finali di Coppa del Mondo a Lenzerheide. Queste le parole dell’azzurra: “I numeri dall’1 al 5 hanno avuto buona visibilità nella prima manche. Io avevo il numero 15 e ho trovato una fitta nebbia, tanto che non sono nemmeno riuscita a rivedermi al video che avevano girato gli allenatori. Oggi volevo tantissimo una medaglia perchè sentivo che era la mia, anche ...

Advertising

cimentipaola : Campionati Italiani Children 2021 - SCI ALPINO - RaiSport : ? #Mondialijuniores: #oro alla valdostana #Mathiou nello #slalom L'ultima vittoria #azzurra risaliva al 1993 ??… - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Irene Curtoni e Martina Peterlini le due azzurre al via negli slalom di Are - Campioni_cn : Sci alpino: Grand Prix Italia, Edoardo Saracco protagonista all'Abetone - mariopalazzi101 : RT @SM_Difesa: Il #CapoSMD #GenVecciarelli, a nome suo e delle #ForzeArmate????, esprime le più vive congratulazioni agli atleti #Fischnalle… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

OA Sport

DOMODOSSOLA - 10 - 03 - 2021 - Il Centro agonistico Domobianca ha un team sportivo poco conosciuto e uno dei pochi in Piemonte. Oltre alle varie squadre dine ha anche una di snowboard con una decina di giovani atleti alcuni dei quali lo scorso febbraio, nella ski area della stazione bergamasca di Colere, si sono cimentati nel campionato Alpi ...Sono due le italiane iscritte ai due slalom femminile di Are (Sve) in programma venerdì 12 (ore 13.30 e 16.30) e sabato 13 marzo (ore 10.30 e 13.45) con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport, ...L’Italia ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro ai Mondiali Juniores di sci alpino e lo ha fatto grazie ad una straordinaria Sophie Mathiou. La 19enne valdostana si è imposta nello slalom ...Oltre alle varie squadre di sci alpino ne ha anche una di snowboard con una decina di giovani atleti alcuni dei quali lo scorso febbraio, nella ski area della stazione bergamasca di Colere, si sono ...