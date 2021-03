Roma, Ibanez: «Sergio Ramos è il mio riferimento» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il difensore della Roma Roger Ibanez ha rivelato quale calciatore è il suo idolo Roger Ibanez, difensore della Roma, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio dove ha svelato anche il suo idolo. IDOLO – «Ho come riferimento Sergio Ramos, ma non vorrei rubargli niente. Piuttosto vorrei evolvermi. Chi mi ha dato i consigli migliori? In questi anni mi hanno dato tanti consigli e sono stati tutti essenziali». LUKAKU O RONALDO – «Sono entrambi difficili da affrontare, hanno tutti e due qualità. È difficile da scegliere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il difensore dellaRogerha rivelato quale calciatore è il suo idolo Roger, difensore della, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio dove ha svelato anche il suo idolo. IDOLO – «Ho come, ma non vorrei rubargli niente. Piuttosto vorrei evolvermi. Chi mi ha dato i consigli migliori? In questi anni mi hanno dato tanti consigli e sono stati tutti essenziali». LUKAKU O RONALDO – «Sono entrambi difficili da affrontare, hanno tutti e due qualità. È difficile da scegliere». Leggi su Calcionews24.com

