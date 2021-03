Pomezia, via ai lavori per l’opera dedicata al “Sol Indiges”. Latium Vetus: «Si spende per un murale quando il sito vero sprofonda nel degrado» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pomezia, Partono oggi i lavori di Sol Indiges. Arte pubblica a Pomezia tra mito e futuro, il progetto di urban art del Comune di Pomezia, in collaborazione con la Fondazione Pastificio Cerere, a cura di Marcello Smarrelli. Sol Indiges. Arte pubblica a Pomezia tra mito e futuro. Iniziano i lavori di Agostino Iacurci sulla biblioteca comunale Da stamattina infatti Agostino Iacurci è al lavoro sulla facciata della biblioteca comunale Ugo Tognazzi per realizzare il suo grande murale L’antiporta, ispirato all’incontro tra Enea e la Sibilla che gli predice lo sbarco sulle nostre coste. Il mito viene riletto in chiave contemporanea, fornendo una nuova narrazione di uno degli spazi fondamentali della cultura cittadina e della formazione dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021), Partono oggi idi Sol. Arte pubblica atra mito e futuro, il progetto di urban art del Comune di, in collaborazione con la Fondazione Pastificio Cerere, a cura di Marcello Smarrelli. Sol. Arte pubblica atra mito e futuro. Iniziano idi Agostino Iacurci sulla biblioteca comunale Da stamattina infatti Agostino Iacurci è al lavoro sulla facciata della biblioteca comunale Ugo Tognazzi per realizzare il suo grandeL’antiporta, ispirato all’incontro tra Enea e la Sibilla che gli predice lo sbarco sulle nostre coste. Il mito viene riletto in chiave contemporanea, fornendo una nuova narrazione di uno degli spazi fondamentali della cultura cittadina e della formazione dei ...

