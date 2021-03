Polizia Provinciale: il report di un anno di lavoro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In campo contro il Covid, ma anche a difesa dell’ambiente, a tutela della sicurezza ambientale ed in generale a servizio della comunità nella prevenzione generale. Sono le principali attività svolte dalla Polizia Provinciale di Salerno come emerge dal report del 2020 illustrato oggi in una conferenza stampa del comandante Angelo Cavaliere e del presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese. Ad un passo dall’essere eliminato, il corpo ha mostrato di poter essere più che utile ed il presidente Strianese ha utilizzato la conferenza anche per assegnare un encomio a tutti i 14 agenti della Polizia Provinciale di Salerno. Nel corso dell’incontro il comandante Cavaliere ha ricordato anche l’intervento per spegnere un incendio e da dirigente della provincia ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In campo contro il Covid, ma anche a difesa dell’ambiente, a tutela della sicurezza ambientale ed in generale a servizio della comunità nella prevenzione generale. Sono le principali attività svolte dalladi Salerno come emerge daldel 2020 illustrato oggi in una conferenza stampa del comandante Angelo Cavaliere e del presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese. Ad un passo dall’essere eliminato, il corpo ha mostrato di poter essere più che utile ed il presidente Strianese ha utilizzato la conferenza anche per assegnare un encomio a tutti i 14 agenti delladi Salerno. Nel corso dell’incontro il comandante Cavaliere ha ricordato anche l’intervento per spegnere un incendio e da dirigente della provincia ...

