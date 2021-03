**Pd: maggioranza dem 'blinda' Letta, Base riformista (e non solo) per congresso** (2) (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Intanto, anche in modo fisiologico, il partito è in ebollizione proprio a un passo dall'approdo in grado di chiudere la crisi aperta dalle dimissioni di Zingaretti. Un fronte che si è riaperto, infatti, è quello delle donne. Da ieri si sta ragionando sull'ipotesi di una candidatura femminile. "Me lo auguro", ha detto Valeria Fedeli. Il nome ci sarebbe già, Debora Serracchiani. Tuttavia, come sottolineano alcune donne dem, visto che si sta lavorando a una "soluzione il più possibile unitaria" non è detto la cosa si concretizzi. In realtà, la candidatura 'rosa' potrebbe essere la calamita capace di raccogliere quelle insofferenze che ancora si registrano intorno al nome di Letta. Base riformista, su tutti, insiste anche sul congresso. Ma non solo, perché a chiedere la definizione di un percorso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Intanto, anche in modo fisiologico, il partito è in ebollizione proprio a un passo dall'approdo in grado di chiudere la crisi aperta dalle dimissioni di Zingaretti. Un fronte che si è riaperto, infatti, è quello delle donne. Da ieri si sta ragionando sull'ipotesi di una candidatura femminile. "Me lo auguro", ha detto Valeria Fedeli. Il nome ci sarebbe già, Debora Serracchiani. Tuttavia, come sottolineano alcune donne dem, visto che si sta lavorando a una "soluzione il più possibile unitaria" non è detto la cosa si concretizzi. In realtà, la candidatura 'rosa' potrebbe essere la calamita capace di raccogliere quelle insofferenze che ancora si registrano intorno al nome di, su tutti, insiste anche sul congresso. Ma non, perché a chiedere la definizione di un percorso ...

