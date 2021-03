PAX Australia si terrà dal vivo nel 2021 | in ottobre

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nonostante l'attuale situazione sanitaria non consenta certezze, gli organizzatori di PAXhanno intenzione di tenere la manifestazione ad, dal. La popolare fiera del gamingna si pone come la più importante nel Paese, e il progetto vede l'evento tener luogo nella sua sede abituale, il Melbourne Convention & Exhibition Centre, pur con tutte le restrizioni del caso -dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19 con cui tutti stiamo facendo i conti da un anno a questa parte- a partire da biglietti in numero limitato e ingressi contingentati al 75% della capienza della struttura, limitando quindi la presenza a 5000 spettatori in contemporanea. C'è da dire che l'ottimismo sulla possibilità di organizzare l'evento potrebbe non essere eccessivo: l'è stato uno dei ...